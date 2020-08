Andrzej Duda zaprzysiężony. W sejmie pojawił się z żoną Agatą i córką Kingą (ZDJĘCIA)

Znowu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Andrzej Duda miał przeciwko sobie praktycznie wszystkie znaczące media w Polsce – TVN, ONET, WP/ Pudelek/ Interia/ Gazeta Wyborcza/ Newsweek, itd… To właśnie w tych mediach wylewały się od wielu miesięcy hektolitry obelg, kłamstw i obrażania Polaków - wyborców PiS/ Dudy, co zresztą trwa do dzisiaj, w każdym artykule, w każdym wystąpieniu znanych ludzi, ziejących wręcz nienawiścią, niepotrafiących pogodzić się z porażką ich kandydata. To właśnie w tych mediach (spora „zasługa” Pudelka) na okrągło publikowano ociekające lukrem artykuły/ materiały o genialnym Rafale Trzaskowskim i jego rodzinie, co przypominało propagitkę PZPR z lat PRL. To właśnie dlatego kolejny raz przegraliście i przegracie następny raz, kiedy znowu uznacie bez sensu, że to wy jesteście elitą kraju, a większa część społeczeństwa to „bydło” – posługując się określeniem, tak przez was ulubionym…