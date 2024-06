Andrzej Mularczyk NIE ŻYJE. Twórca "Sami Swoi" miał 94 lata

Andrzej Mularczyk rozpoczął swoją twórczą drogę w 1943 roku, publikując anonimowo w konspiracyjnym piśmie "Dźwigary". Od tamtej pory jego talent nieustannie rozwijał się, a on sam stał się jednym z najważniejszych twórców polskiej kinematografii i literatury. Był autorem Słuchowisk Polskiego Radia. Prywatnie był bliskim przyjacielem rodziny mojego ś.p. dziadka, sąsiadem, działkowiczem znad Narwi. To on wiózł moich rodziców do ślubu. Świeć Panie nad jego duszą - napisał przyjaciel zmarłego w serwisie X.