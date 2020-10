Andrzej Piaseczny parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych

Mkl 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Celbryci myślą, że im w Polsce wszystko wolno, bo właściwie uchodzą im płazem wszelkie sprawy np. potrącenie kobiety na pasach, b. polityk, pijana aktorka, nie tylko Piaseczny wjeżdża na "niebieskie koperty" ale też jedna z dziennikarek to robi, wyliczać by można wiele, wiedzą że nie będą ukarani bo są osobami znanymi. Pobłażliwość służb powoduje to, że celbryci nie liczą się z innymi i mają niepełnosprawnych w nosie, tak samo jak i zwykłych Kowalskich.