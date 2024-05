Andrzej Wrona "zapomniał" zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego. Wspomniał o konsekwencjach

Andrzej Wrona "zapomniał" zarejestrować narodziny dziecka

W sumie to się zastanawiam, teraz mi to przyszło do głowy, że jest ten limit 21 dni, i jeżeli się nie zdąży to wtedy chyba położna, która odbierała dziecko albo ktoś ze szpitala ma prawo zarejestrować dziecko i wybrać imię - zauważył.