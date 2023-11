Andrzej Wrona zgolił brodę. Fani ZACHWYCENI, a Zofia Zborowska komentuje: "ZNOWU TO SAMO" (WIDEO)

Andrzej Wrona świetnie odnajduję się nie tylko w świecie sportu, ale również w show-biznesie. Niewątpliwie wpływa na to jego małżeństwo z Zofią Zborowską . Siatkarz i aktorka nie ukrywają swoich uczuć w mediach społecznościowych.

Małżeństwo niedawno świętowała czwartą rocznicę ślubu, a ich relacja, którą chętnie dzielą się z fanami, jest na ustach wszystkich mediów. Obserwatorzy Wrony i Zborowskiej przyzwyczaili się do publikacji kadrów z ich życia prywatnego. Zakochani często dzielą się z obserwatorami swoimi rozmaitymi doświadczeniami . Ostatnio siatkarz zaskoczył wyjątkowym filmem.

Andrzej Wrona zgodnie z tradycją na początku listopada zgolił brodę. Co na to Zofia Zborowska?

Andrzej Wrona udostępnił na Instagramie filmik, na którym pochwalił się swoją metamorfozą. W nowym wydaniu aż ciężko go poznać, ponieważ siatkarz pozbył się brody, a pozostawił samego wąsa. Zapewne najwierniejsi fani Wrony doskonale wiedzą, że golenie brody na początku listopada stało się jego tradycją.

Siatkarz już od kilku lat dołącza do akcji "Movember", która polega na zapuszczaniu wąsów w listopadzie i podniesieniu świadomości społecznej na temat badań, mających na celu walkę z nowotworami jąder i prostaty. Chociaż pod postem Andrzeja Wrony pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych fanów, a sam siatkarz również wydaję się zadowolony z małej metamorfozy, to nieco mniej entuzjastycznie do zmiany podeszła jego żona.