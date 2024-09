Andziaks chwali się "ZAKUPKAMI W PARYŻU". Na markowe buty wydała łącznie ponad 20 tysięcy złotych

Dziś w cenie powinno być to co masz w środku a nie na zewnątrz! Ludzie sukcesu to Ci których praca (jakokolwiek by ona nie była) coś tworzy i daje innym. Zostawia po sobie ślad. Nie chcę Pani obrażać ale w tej sytuacji nasuwa mi się tylko jedna myśl-co takie osoby tworzą dla innych?? Jeśli każdy z nas będzie brał przykład z takich osób to jak będzie wyglądała przyszłość???