Andziaks i Luka wybierają dodatki do nowego domu w salonie Hermesa: Koc za ponad 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH, poduszki za 4 TYSIĄCE (FOTO)

Andziaks to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego internetu. Influencerka od lat relacjonuje w sieci swoje życie, a w ostatnich miesiącach dużo miejsca poświęca tematyce wnętrzarskiej. Wszystko dlatego, że aktualnie trwa budowa nowego domu, w którym za jakiś czas zamieszka z mężem Luką i ich córeczką Charlotte.

Projekt nowego gniazdka powstał we współpracy z Patrycją Okutną i ocieka luksusem. We wnętrzach będą dominować biel, czerń, marmury, złoto, ogromne lustra i nowoczesne oświetlenie. Andziaks z dumą pokazuje swoim fanom projekty, jednak nie wszyscy są zachwyceni. Część internautów uważa, że taki przepych to już przesada i miejsce będzie "mało przytulne".