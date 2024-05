Andziaks miała trudne relacje z bilogicznym ojcem. Tak zareagowała na wieści o jego śmierci: "ODETCHNĘŁAM"

Andziaks to kolejna gwiazda cyfrowego świata, która odnalazła się także w "tradycyjnych" mediach. Wielu do dziś wspomina, jak wraz z Luką brali udział w programie "Azja Express", a internauci wyraźnie wkręcili się w ich codzienność, którą dzielą się w mediach społecznościowych. Nie zawsze są to jednak tematy łatwe i przyjemne.