Andziaks pochwaliła się projektem pokoju córeczki. Zafunduje jej łóżko W KSZTAŁCIE KRÓLIKA (ZDJĘCIA)

Kicia 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Biedna charlot ten pokój ma być dla niej czy dla Andzikas biedne zastraszone dziewczynka w szkole życia nie będzie miała dzieci dadzą jej w kość a zamiast tego telewizora dac do pokoju moc zabawek książek teraz musi z rodzicami tułać pojakis lokalach biedna mała rodziców ściga komornik a oni się kryją no może wyrzucili ich z apartamentowca niech się wezmą do normalnej pracy a Lukę i Andzikas przebadać iwyslac do Białej podlaskiej do tzw Ciemnogrodu