Andziaks pokazała SMS-y od "koleżanki", która GNĘBIŁA ją w czasach szkolnych. "Byłam wyśmiewana przez połowę klasy"

Andziaks powróciła pamięcią do czasów szkolnych. "Byłam gnębiona i wyśmiewana"

Andziaks snuje refleksje o karierze i podsumowuje swoje dotychczasowe osiągnięcia

Po co to wrzucam? Dla osób, które są w takiej samej sytuacji, w której ja byłam. Przepłaciłam to wszystko moim zdrowiem psychicznym, przepłakanymi nocami, ale wiedziałam, że nie zostawię nagrywania, bo kochałam to robić. (...) Koleżanki i koledzy, jak widać, dorastają i po czasie rozumieją, że ich zachowanie było niefajne. A ja w wieku 25 lat dzięki miłości do pasji miałam już męża, córkę, kupiony dom i samochód bez prawka, ale kupiłam sobie taki, jaki zawsze chciałam (...). Pomyśleć, co by było, gdybym posłuchała się nauczycieli i poddała się uszczypliwościom kolegów z klasy - dumała Andziaks.