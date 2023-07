Aneta Glam imprezuje w skąpej sukience i nadal nie odpuszcza Justynie Gradek. Internauci wytykają jej hipokryzję: "FARSA"

Lol 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dla mnie ciekawe jest to że w ostatnich miesiącach bardzo popularne zrobiło się to aby promować panie do towarzystwa i tutaj naprawdę możemy wymieniać i wymieniać... Zamiast promować ludzi którzy naprawdę coś zrobili w swoim życiu nawet jakiś aktorów To wy skupiacie się na dziewczynach które po prostu są escortami. Nie mam pojęcia na co Polska upada w tym momencie ale wszystkie portale oszalały jeżeli chodzi o panie do towarzystwa.... Począwszy od pani tuchlińskiej kończąc na pani Gradek.. jeżeli chodzi o tą sytuację to wydaje mi się że jednak Justyna zachowała resztki pokory odpowiadając właśnie w ten sposób na ataki kobiety która jest od niej dwa razy starsza.. patrząc na tą całą dramę można naprawdę się uśmiać bo to jest bitwa Escort...fajnie ... Zastanówcie się pudelek co wypromujecie ostatnio Bo to wszystko jest naprawdę cienką granicą pomiędzy smakiem a kiczem.