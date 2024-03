Aneta Glam obdarowała Agatę Rubik DROGĄ torebkę. Nie zabrakło żartów: "Gdybym nie przekupywała ludzi, to nikt by się nie chciał ze mną zadawać"

W środę wieczorem Aneta Glam przygotowała razem ze swoją mamą wegańską wersję sałatki jarzynowej. Na degustację celebrytka postanowiła zaprosić swoje polskie koleżanki, do których od niedawna należy nie kto inny, jak Agata Rubik . Obie panie skrzętnie relacjonowały "babski wieczór" , popijając w międzyczasie wiśnióweczkę.

Tak naprawdę przyjechałam do Anety, bo zostało mi publicznie powiedziane, że w końcu kupi mi moją pierwszą oryginalną torebkę . [...] Mogę sobie nawet wybrać kolor, ale mam fajne koleżanki - powiedziała Rubik na Instagramie.

Aneta Glam kupiła Agacie Rubik markową torebkę

Bo przecież mnie nikt by nie lubił, gdybym nie dawała wiśniówki i torebek za darmo. Przecież jestem totalnie bezwartościową dziewczyną. Gdybym nie przekupywała ludzi, to nikt by się nie chciał ze mną zadawać. [...] Agata jest droga, wiśniówka nie wystarczy - zażartowała.