Aneta Glam ŻAŁUJE, że powiększyła sobie piersi! Ujawniła, kiedy poddała się pierwszej operacji plastycznej. "Bardzo późno" (WIDEO)

Aneta Glam u Kuby Wojewódzkiego szczerze o medycynie estetycznej

Ile miałaś lat, kiedy wykonałaś swoją pierwszą operację plastyczną? – zapytała pracownica social mediów TVN-u. Aneta odparła, że było to "bardzo późno", bo w wieku 28 lat. Odpowiadając na pytanie o to, "jaką radę dałaby młodszej sobie", celebrytka przyznała: Nie robić operacji. To samo powtórzyła, gdy przyszło o "wskazówkę" dla młodszych kobiet.

Chcę się zestarzeć z godnością. Chcę tylko zdrowo się odżywiać i myślę, że tym sposobem będę młodo wyglądać dłużej, a nie poprzez operacje plastyczne. Widzę bardzo dużo dziewczyn, które w wieku 20 lat miały już po kilka operacji plastycznych. To je wręcz postarza, bo wtedy jest efekt odwrotny - wyglądają na starsze. Jeśli wyglądam na wiek, jaki wyglądam, to jest dla mnie ok. Jeśli wyglądam młodziej, to to jest tylko bonus – dodała.