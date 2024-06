Aneta Glam została zatrzymana na lotnisku. "Przekopali wszystkie moje walizki". Twierdzi, że wie, kto PRÓBOWAŁ JĄ WROBIĆ

Aneta "Glam" Kurp dała się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Żony Miami" , w którym to pokazywała swoje luksusowe życie u boku starszego o dwie dekady miliardera. Mieszkająca za oceanem Polka doskonale wykorzystała swoje "pięć minut" i szturmem wdarła się do kolorowego świata show-biznesu. Choć TVN-owski program z jej udziałem doczekał się zaledwie jednego sezonu, rezolutnej blondynce udało się na dłużej pozostać w blasku fleszy. Przez ostatnie miesiące o 50-latce dyskutowano głównie w kontekście jej soczystych dram z Caroline Derpienski .

Aneta Glam została zatrzymana na lotnisku. Mówi, co się stało

Przyleciałam do Miami wczoraj rano, nie mówiąc o tym na moim Instagramie, bo ostatnio, jak na bieżąco zdałam relację z mojego lotu powrotnego z Warszawy do Miami, to ktoś zadzwonił do biura celnego tutaj na lotnisku, mówiąc, że ja coś nielegalnego przewożę. Zatrzymali mnie (po raz pierwszy w moim życiu) i przekopali wszystkie moje walizki - wyznała.