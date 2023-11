Aneta Kręglicka chwali się zdjęciem SYNA z okazji jego 23. urodzin. Internauci pieją z zachwytu: "Przystojny i podobny" (FOTO)

Aneta Kręglicka od lat zachwyca wyglądem. Jej niezwykłą urodę podkreślają bardzo prestiżowe tytuły m.in. Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. 58-latka może pochwalić się nie tylko spektakularną karierą, ale również udanym życiem prywatnym.

Modelka w 1998 roku wyszła za mąż za reżysera Macieja Żaka. Dwa lata później na świat przyszedł ich jedyny syn Aleksander. Aneta Kręglicka jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie zebrała całkiem zacne grono obserwatorów. Była Miss Świata chętnie dzieli się z fanami rozmaitymi kadrami ze swojego życia, jednak pilnie strzeże przy tym prywatności. Teraz zrobiła mały wyjątek.

Aneta Kręglicka chwali się zdjęciem 23-letniego syna

Okazją do opublikowania w mediach społecznościowych wyjątkowo osobistego postu stały się urodziny Aleksandra. Syn Anety Kręglickiej skończył właśnie 23-lata. Dumna mama pochwaliła się aktualnym zdjęciem pociechy, które zbogaciła o kilka słów prosto z matczynego serca.

Dzisiaj mojemu dziecku życzę pięknego życia. Aby podążał za marzeniami, otaczał się dobrymi i szczerymi ludźmi i nie zapominał, że zawsze należy być przyzwoitym i wrażliwym człowiekiem. A dla mojego dorosłego już syna pragnę sukcesów i znalezienia swojego zawodowego miejsca. Wyzwań, mądrych mentorów na swojej drodze, ciekawych doświadczeń i wielu satysfakcji. Życie to podróż, przeżyj ją jak najpełniej i możliwie rób zawsze to, co kochasz — napisała.

Post Anety Kręglickiej natychmiast wzbudził wielkie zainteresowanie wśród jej obserwatorów, szczególnie że modelka przyzwyczaiła wszystkich do dość powściągliwego podejścia do publikowania wizerunku syna, który, jako dzieciak gościł u boku mamy na branżowych imprezach, to po latach zniknął z przestrzeni publicznej.

Pod zdjęciem 23-latka natychmiast pojawiło się wiele ciepłych komentarzy. Internauci nie tylko dołączali do życzeń dla jubilata, ale również zwrócili uwagę na urodę, którą Aleksander odziedziczył po sławnej mamie.

Przystojny. Bardzo do Pani podobny. Wszystkiego najlepszego w Dniu urodzin; Wszystkiego, co najlepsze dla Pana Aleksandra. Pani Anetko — może być Pani dumna; Piękny, młody mężczyzna… Podobny do swojej pięknej mamy; Wszystkiego najlepszego urodzinowo. Pamiętam, jak był malutki i najpiękniejszą Miss World też pamiętam; Przystojniak. Uroda po mamie — czytamy.

Rzeczywiście podobny?

