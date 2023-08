Aneta Kręglicka w stroju kąpielowym chwali się wysportowaną sylwetką na zdjęciu z wakacji (FOTO)

Aneta Kręglicka to polska eks-modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Był wielki sukces nie tylko dla niej, lecz także dla całej Polski, w której właśnie trwała transformacja ustrojowa. Po tym wydarzeniu jej kariera szybko nabrała rozpędu, a długonoga blondynka zaczęła angażować się w szereg okołomodelingowych oraz biznesowych projektów. W efekcie do dzisiaj pozostaje w kręgu zainteresowania mediów. Pomimo tego, że czas biegnie nieubłaganie, celebrytka wciąż może się pochwalić idealną sylwetką, którą chętnie eksponuje w sieci.