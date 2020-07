Aneta Zając jest zawiedziona, że Stefano Terrazzino woli przyjaźnić się z Julią Wieniawą: "Jest jej przykro, że w tym roku nie pojedzie na Sycylię"

Przyglądając się relacjom celebrytów, nawiązanych na przestrzeni lat na planie Tańca z gwiazdami, można zaobserwować, że gorąca atmosfera na sali treningowej zwykle sprzyja zawieraniu głębokich przyjaźni. Dobrym tego przykładem jest Stefano Terrazzino, który w swojej karierze zdążył zakolegować się z większością swoich partnerek z parkietu. Najgłębsza więź połączyła go z Anetą Zając, z którą przed sześcioma laty udało mu się wywalczyć Kryształową Kulę. Tancerz i aktorka tak bardzo przypadli sobie do gustu, że postanowili kontynuować znajomość także po zakończeniu show: Stefano został nawet zaproszony do Anety na święta, a w ramach rewanżu on kilkukrotnie zabrał ją do swojej sycylijskiej posiadłości.