Aneta Zając komentuje walkę o alimenty z Mikołajem Krawczykiem: "Wolałabym, żeby nigdy nie doszło do sytuacji, w której się znajduję"

Masakra 8 min. temu

Uważam, że nie powinno być czego takiego, jak fundusz apimentacyjny. Powinno być z alimentami, jak każdymi innymi rachunkami - nie płacisz, masz sprawę w windykacji/u komornika/ w sądzie. I ostro się powinno Państwo za to wziąć. Kilku delikwentów przykładowo ukarać kilkoma latami więzienia, w którym bo pracował na te alimenty, to by się jeden z drugim zastanowił, czy oplaca mu się nie płacić. A tak, nie ma kary, to się nie dziwie, że część nie płaci. Gdyby to kobiety zostawialy masowo dzieci, jak to robią mężczyźni, to by prawo było inaczej skonstruowane. A tu jak zwykle facetom wolno więcej, jak w każdej sferze życia. O to powinny feministki walczyć i my kobiety!