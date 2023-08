Aneta Zając z różową minitorebką rozdaje NIEŚMIAŁE uśmiechy na ramówce Polsatu (ZDJĘCIA)

Aneta Zając, mimo że nie zagrała w wielu produkcjach, to do lat obecna jest na antenie Polsatu. Aktorkę można było podziwiać między innymi w "Pensjonacie pod Różą", "Hotel 52", a także w "Pierwszej miłości", w której to gra od 2004 roku. Zając unika również skandali i dość nieśmiało dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Pozostaje jednak aktywna w mediach społecznościowych, w których to niedawno pochwaliła się np. swoją metamorfozą. Okazało się, że Aneta zafundowała sobie grzywkę.