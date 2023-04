Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nowymi paznokciami. Internautka: "Nie za DŁUGIE?" (FOTO)

Okr 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Wiecie co w Bielskim schronisku jest 13 letni niewidomy psiak i nikt go nie chce. Jest mi go tak okrutnie żal :( Samo schronisko ogłosiło się na olx, bo ten pies nie daje sobie rady w bo się, jest najsłabszym ogniwem i jest gryziony przez inne psy. Wiem jakie są realia i nie dość że pies starszy to niewidomy, pewnie umrze w tym schronisku. Sama mam 3 psy, jednego lekliwego i problem z agresja, mimo behawiorystow i szkoleń które zaczęliśmy rok temu ledwo daje sobie z nim radę. Gdyby nie to już dawno bym go wzięła ;( Nawet teraz się nad tym zastanawiam chociaż wiem że nie byłoby to dla niego dobre.Pytałam po znajomych każdy się za głowę chwytal , nikt go nie chce Psiak jest przesłodki i strasznie przykro. Dlaczego ludzie są tacy okrutni:( Musiałam się wygadać bo mnie to dręczy