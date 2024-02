Angelika Mucha ŻALI SIĘ w "Pytaniu na Śniadanie" na zarobki influencerów: "Nie są to takie pieniądze jak kiedyś"

Magda 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Sklep w którym kiedyś pracowałam miał wątpliwą przyjemność mieć taką współpracę właśnie z nią. Otwieraliśmy flagowy sklep w Warszawie i pańcia przyszła na dosłownie 5 minut, przeszła się po tym sklepie z koszykiem udając że coś do niego wkłada nagrywając to i udając że to kupuje, zgarnęła za to uwaga 35 tys po czym nawet nie wyjęła tego z koszyka tylko postawiła ten koszyk przy drzwiach i wyszła. Nie kupiła nic a wielką maskotkę którą później promowała na swoim Instagramie jako kontynuacja tej współpracy to dostała nigdy nie oddała , wiedziała że ona jest tylko na poczet zdjęć i miała ją zwrócić