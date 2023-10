Angelika Mucha szczerze o swoich zarobkach: "Dobrze mi się żyje, mam swoje DWA MIESZKANIA" (WIDEO)

Prawda jest taka, że ja jako osoba, która naprawdę bardzo zwraca uwagę na to, co reklamuje, mam wiele marek, które uwielbiam, byłabym w stanie z nimi pracować za grosze, jakby mi dali najniższą stawkę to bym powiedziała: "okej". Mam od tego menadżera, bo ja też nie lubię rozmawiać o pieniądzach i nie lubię twierdzić, że zasługuję na tyle, bo to wam daję. [...] Nie jestem w stanie powiedzieć: "jest to pięć tysięcy", albo "są to dwa tysiące". Nie byłoby to wtedy szczere [...] były sytuacje, kiedy powiedziałam "Dobra możemy to zrobić praktycznie za nic", bo podobał mi się zamysł kampanii itd. [...] - powiedziała Mucha w wywiadzie dla Pudelka.