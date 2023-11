Angelina Jolie SEPARUJE Brada Pitta od adoptowanych dzieci?! Przyjaciele aktora zabrali głos. "To DRUZGOCĄCE"

mmm 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 12 Odpowiedz

Angelina jest osobą zaburzoną, emocjonalnie niestabilną. Jeśli dochodziło w jej związku do przemocy to z całą pewnością ona była inicjatorką, nawet jeśli przemocy dopuścił się Brad. Osoby z syndromem borderline potrafią zniszczyć psychicznie bliskich i doprowadzić ich do rozpaczy i załamania nerwowego, a następnie obwinić ich o tą destrukcję. Takie osoby dysponują też siłą psychiczną i zdolnością do manipulacji, więc potrafią instynktownie osiągać swoje destrukcyjne cele wymuszaj,ac na innych ludziach działania, których oni by normalnie nie podjęli. Brad zachował się bardzo niemądrze wiążąc się z tego rodzaju osobą, wiadomo było jak to się skończy, jeśli śledziło się wcześniejsze związki Angeliny. Tylko dzieci szkoda, obawiam się, że będą miały w dorosłym życiu te same problemy co inne dzieci Hollywoodzkich gwiazd.