Angus Cloud nie żyje. Gwiazdor "Euforii" miał 25 lat

Kim 25 min. temu

Uwielbiam jego rolę w „Euforii”. Ta smierć w tak młodym wieku tylko pokazuje jak kruche bywa zdrowie psychiczne mężczyzn. Panowie nie bójcie się prosić o pomoc i nie wstydźcie się rozmawiać o swoich emocjach. Kultura macho will lead you to nowhere