Ania z "Rolnik szuka żony" jest w CIĄŻY! Zaskakujące wyznanie pary w świątecznym odcinku

Świąteczne odcinki "Rolnik szuka żony" to zawsze okazja do sympatycznego, ciepłego spotkania z bohaterami programu, który zdobył serca wielu Polaków. Rozmowy przy choince, w trakcie pieczenia świątecznych ciasteczek, krążą wokół tematów takich jak rodzina, miłość, odwaga w dążeniu do spełnienia marzeń. Do udziału w specjalnym odcinku zaprasza się wybrane pary, które dzięki programowi odnalazły miłość. Szczególnie te, które pojawiły się w najnowszej edycji.