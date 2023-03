Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują 5. rocznicę ślubu we Włoszech: "Marzenia się SPEŁNIAJĄ" (ZDJĘCIA)

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak zakochali się w sobie w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Mimo że w kontrowersyjnym show powstało już kilka par, to oni jako jedni z nielicznych mogą pochwalić się tak długim stażem. Jakiś czas temu fani pary niepokoili się, że zakochani przechodzą kryzys, bo na Instagramie Anity coraz rzadziej gościł ukochany. Pikanterii tylko dodawał fakt, że małżeństwo konsekwentnie ignorowało pytania zmartwionych internautów, którzy dopytywali o ich relację. W grudniu zakochani opublikowali jednak wspólne fotki, choć i to nie uciszyło czujności obserwatorów.

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują 5. rocznicę ślubu

Wszystko wskazuje jednak na to, że para ma się dobrze, bo Anita właśnie opublikowała fotki z ich 5. rocznicy ślubu. Zakochani odpoczywają właśnie we Włoszech, a była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała kilka wspólnych kadrów z ukochanym. Anita wystroiła się w białą suknię oraz welon i pozowała u boku ukochanego. Adrian zaprezentował się w nieco bardziej casualowej wersji - postawił na białą koszulę, jasne jeansy i beżowe botki. Nie zabrakło również czułości i noszenia na rękach. Anita pokusiła się także o przejmujący wpis, w którym to podsumowała małżeństwo z ukochanym.

Anita Szydłowska wspomina ślub z Adrianem Szymaniakiem

Dokładnie 5 lat temu powiedzieliśmy sobie "tak", nie znając się przed ślubem. Kto by pomyślał, że ślub z nieznajomą osobą może w ten sposób zmienić życie, że te kilka słów przysięgi małżeńskiej sprawią, że nasze drogi na zawsze już się skrzyżują i będą wciąż aktualne. Pamiętam, że dostałam wtedy od ekspertów do wypełnienia ankiety, a w jednej z nich pytanie, jak wyobrażam sobie siebie za 5 lat, czego bym chciała. Co ciekawe, nasze wizje były zaskakująco zbliżone - marzyliśmy o szczęśliwej rodzinie, modelu 2+2, o piesku, mieszkaniu, lub domu z ogrodem, podróżach - zaczęła na Instagramie.

Dalej celebrytka przyznała, że ich marzenia się spełniły, a sami mogą cieszyć się wspaniałą rodziną. Anita nadmieniła również, że niebawem ziści się także ich pragnienie posiadania domu z ogrodem, bo planują przeprowadzkę.

Dostaliśmy nawet więcej, niż to, czego oczekiwaliśmy... Marzenia się spełniły! Mamy dwójkę wspaniałych dzieci, a za dwa tygodnie przeprowadzamy się do domu z ogrodem. Naszą rocznicę spędziliśmy w szczególny sposób- we Włoszech, symbolicznie wracając wspomnieniami do tych chwil. Czas pomyśleć o tym, co będzie 5 lat później... - zakończyła.

