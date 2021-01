Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" WALCZĄ O MAŁŻEŃSTWO u psychologa. "Zaczęliśmy szukać pomocy"

💔💔💔 in law 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za pierwszym razem mój komentarz szybko zgłoszono i usunięto więc wrzucam jeszcze raz: On się zgłosił do programu specjalnie nastawiony na nią. Przez matkę która też jeździ na turnieje i pokazy taneczne dowiedział się że jest tancerka która zgłosiła się do Ślubu od pierwszego wejrzenia. Jego informacje, które sam wygrzebał ograniczały się głównie do wyglądu stąd nacisk na to by jego przyszła żona była blondynką dokładnie w takim samymi odcieniu jak Chorzewska, bez widocznej nadwagi, bez dużych, widocznych tatuaży, bez zębów konia i dziąseł widocznych przy uśmiechu. Eksperci poszli na to bo potrzebowali koniecznie sukcesu a pozostali Panowie cóż... Chyba wszyscy oglądający program pamiętają Przemka mieszkającego w akademiku, biegającego po Barcelonie w kostiumie jednorożca - jeśli on został uznany na dobrego kandydata to jak kiepscy musieli być Ci których odrzucono? Także Adrian z własną firmą i mieszkaniem wypadał całkiem dobrze, nawet pomimo uzależnienia od hazardu w przeszłości. Teraz okazało się że jego wypożyczalnia tak naprawdę nie była jego tylko prowadził ją na zasadzie b2b, przez pandemię stracił pracę i musiał przenieść się z żoną do Krakowa. Ona w międzyczasie zaangażowała się w biznes związany z dziecięcymi ubraniami i trzeba przyznać że pomimo swojej trzpiotkowatości chyba ma lepszą głowę do biznesu niż on. Także nie zdziwiłabym się gdyby jego męska, urażona duma była źródłem części problemów.