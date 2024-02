Anita Lipnicka pochwaliła się 17-letnią córką. Pola zachwyciła na studniówce! Podobne? (FOTO)

Pola Porter niebawem wkroczy w dorosłość. Pociecha Lipnickiej i Portera udziela się jako modela, a w tym roku przystąpi do egzaminu dojrzałości . Jakiś czas temu Anita Lipnicka w rozmowie z redakcją CoZaTydzien.tvn.pl zdradziła dalsze plany swojej latorośli. Okazuje się, że córka artystki marzy o studiach za granicą i nie zamierza pójść w ślady znanych rodziców.

Zdaje rozszerzoną matematykę na maturze, składa papiery do czterech uczelni w Holandii na kierunki związane z biznesem i administracją. Marzy o tym, by studiować w Amsterdamie albo w Rotterdamie i w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi artystycznymi zawodami . Jest bardzo pragmatyczna, bardzo poukładana, ambitna i obowiązkowa. Jest jakby naszym przeciwnym biegunem - wyznała Anita Lipnicka.

Anita Lipnicka pochwaliła się 17-letnią córką

Kilka dni temu 17-latka bawiła się na swojej studniówce. Okazuje się, że pierwszy "dorosły" bal to spore wydarzenie w życiu nie tylko młodych ludzi, ale również ich rodziców. Oczywiście dumna Lipnicka poinformowała w mediach społecznościowych, że Pola wzięła udział w zabawie studniówkowej .

Pod postem natychmiast pojawiło się wiele ciepłych słów i komplementów. Internauci zwrócili szczególną uwagę na urodę Poli. Wśród komentarzy pojawiło się wiele porównań do mamy, taty, a także do słynnej amerykańskiej aktorki Jessici Biel .

Jaka piękna! Po mamusi; Jest tak podobna do obydwojga rodziców, że to aż nieprawdopodobne; Piękna córa po Mamusi; Jest piękna po tobie i Johnie; Cudni Wy cudna Ona; Podobna do Jessiki Biel - czytamy w komentarzach.