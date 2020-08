Anita Werner bez makijażu. Fanka: "Nareszcie ktoś wygląda normalnie, a nie jak WOSKOWY STWÓR" (FOTO)

Żyjemy w czasach, w których celebrytki próbują za wszelką cenę zaklinać rzeczywistość, dodając na Instagram swoje przerobione zdjęcia i prezentując się przy tym niczym pozaziemskie istoty. Do "ulepszania" fotek "prominentkom" służą liczne aplikacje, którymi można nie tylko wygładzić twarz, ale też powiększyć oczy i usta, czy zmniejszyć nos. W nawale przerobionych fotek od czasu do czasu przebijają się selfies tych "odważniejszych" gwiazd, które w imię walki o samoakceptację decydują się pokazać swoje twarzy w bardziej naturalnym wydaniu. Do tego grona dołączyła niedawno Anna Lewandowska.