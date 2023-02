Anita Werner pochwaliła się zdjęciem sprzed prawie 20 lat! Anna Nowak-Ibisz ocenia: "CHARLIZE THERON" (FOTO)

Anita Werner od ponad 20 lat związana jest z telewizją TVN, ale pierwsze kroki w show biznesie stawiała w zupełnie innej roli. W 1996 roku zadebiutowała przed kamerą w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego. Aspirującą wówczas aktorkę można było oglądać również w "Dziejach mistrza Twardowskiego", "To my" czy w serialu "Zostać miss". Później Werner zrezygnowała jednak z grania w produkcjach i zajęła się... dziennikarstwem.

Anita Werner pochwaliła się archiwalną fotką

Od 2001 roku związana jest ze stacją TVN24, w której to prowadzi "Fakty". Prezenterka jest również aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją już ponad 142 tysiące obserwujących. Werner w swoich mediach społecznościowych prezentuje kadry z życia prywatnego, a co jakiś czas wraca pamięcią do przeszłości. Tym razem pochwaliła się zdjęciem z 2004 roku, które prawie 20 lat temu pojawiło się w magazynie "Twój Styl".