Anita Werner pokazała archiwalne zdjęcie z "Faktów" SPRZED 19 LAT. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

W 2004 roku Anita awansowała i została prezenterką głównego wydania "Faktów" , które prowadzi do dziś. W międzyczasie dziennikarka zrealizowała dla TVN Style film dokumentalny "Miss więzienia" oraz przeprowadziła cykl rozmów "Tokio. Cena sukcesu", emitowany na platformie TVN24 GO .

Zobacz także: Goździalska OSTRO o aferze między Skibą a jego byłą żoną! "Jest to słabe..."

Anita Werner pokazała archiwalne zdjęcie z pierwszego roku prowadzenia "Faktów". Dziennikarka miała wtedy 26 lat

We wtorek minęło 26 lat od rozpoczęcia nadawania telewizji przez TVN . Z tej okazji Anita postanowiła opublikować na Instagramie sentymentalny post . Dziennikarka opublikowała archiwalne zdjęcie , na którym możemy zobaczyć Werner podczas pierwszego roku prowadzenia "Faktów". Prezenterka miała wtedy zaledwie 26 lat.

Ale znalezisko z archiwum TVN-u. Tak, to ja, 19 lat młodsza, w "Faktach". Dokładnie dziś TVN i "Fakty"kończą 26 lat! 3 października 1997 roku ruszyła telewizja TVN i tego samego dnia swoją emisję miały pierwsze "Fakty". [...] My w TVN-ie dziś świętujemy, ale to naszym Widzom życzymy wszystkiego najlepszego! [...] - napisała.