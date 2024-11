Anita Werner uspokaja po wpadce w "Faktach": "Nogi są na swoim miejscu"

Anita Werner to bez wątpienia jedna z czołowych postaci wśród rodzimych prezenterów informacyjnych. Dziennikarka niemal od dwóch dekad przekazuje widzom informacje o najważniejszych wydarzeniach zarówno z kraju, jak i ze świata w ramach głównego wydania "Faktów" . Fani doceniają 46-letnią dziennikarkę TVN za profesjonalizm i ochoczo komplementują też jej urodę.

Jak mogło dojść do tego nieporozumienia?

Już wyjaśniam: od kilku miesięcy trwa remont głównego studia "Faktów" i TVN24, stąd większość programów informacyjnych w stacji nadawana jest ze studia wirtualnego . A tzw. greenboxy (technologia, która umożliwia dodanie tła oraz efektów specjalnych – przyp. red.) mają to do siebie, że nie zawsze kamera wychwytuje wszystkie elementy, stąd efekt brakujących nóg u pani Anity – napisał jeden z internautów na Instagramie.

Anita Werner nawiązała do wpadki w "Faktach"

Poza działalnością telewizyjną Anita Werner jest aktywna również w mediach społecznościowych. Dzięki temu fani dziennikarki mogą zajrzeć za kulisy jej codzienności. W sobotni wieczór 46-latka pochwaliła się w sieci serią zdjęć, na których pozuje w czarnej mini i prezentuje wyjątkowo długie, zgrabne nogi. Gwiazda idealnie wykorzystała okazję i w opisie fotek z dozą dystansu nawiązała do wpadki z czwartkowego wydania "Faktów" .

