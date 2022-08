Anita Werner w neonowym bikini zachwyca się Kretą, a jej partner obdarowuje ją komplementem: "Jesteś NIEZIEMSKO PIĘKNA" (FOTO)

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk od lat tworzą zgrany duet. Para poznała się w 2012 roku, ale z całą pewnością nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Okazało się bowiem, że prezenterka "Faktów" nie zrobiła zbyt dobrego wrażenia na swoim koledze z branży. Spotkali się we Wrocławiu, gdzie mieli relacjonować mecz Polska-Czechy, a Anita podczas przywitania z kolegą... nie podniosła nawet głowy. To sprawiło, że Michał nie miał o niej zbyt dobrego zdania.