Anja Rubik świętuje 40 urodziny, publikując z tej okazji zdjęcie z dzieciństwa. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Anja Rubik jako kilkuletnia dziewczynka zobaczyła teledysk "Too funky" George'a Michaela z udziałem Evy Herzigovej i Lindy Evangelisty i od tamtego momentu wiedziała, że chce zostać modelką. W 1997 r. wzięła udział w konkursie Elite Model Look, który stał się jej przepustką do wielkiego świata mody