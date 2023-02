Anja Rubik TOPLESS świętuje 25-lecie kariery na okładce polskiego "Vogue'a"! Wciąż ma w sobie "to coś"? (FOTO)

Anję Rubik można lubić bardziej lub mniej, nie da się jednak odebrać jej gwiazdorskiego statusu w świecie mody, na który ciężko zapracowała . W tym roku Polka skończy 40 lat, co w przypadku zdecydowanej większości modelek można uznać za "wiek emerytalny", ale mimo to rzeszowianka nie może narzekać na brak ofert pracy.

Anja może też poszczycić się rozległymi znajomościami za granicą, czego bynajmniej nie ukrywa, a wręcz zdarza jej się tym obnosić w wywiadach. Od Zoe Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley i Hailey Bieber po Madonnę - Rubik zna je wszystkie osobiście i zdarza im się razem balować na elitarnych przyjęciach. Z kręgu jej znajomych wypadł za to Kanye West ...

Anja Rubik świętuje 25-lecie kariery. Pojawiła się na dwóch okładkach "Vogue Polska"

Anja Rubik jest nie tylko gwiazdą okładkowej sesji urodzinowego numeru "Vogue Polska", ale także jego gościnną redaktorką - czytamy pod instagramowym postem rodzimego wydania magazynu "Vogue". Polska supermodelka pojawiała się na okładkach różnych edycji "Vogue'a" ponad 40 razy, sama jest ucieleśnieniem wartości, które reprezentuje magazyn. Jako aktywistka walczy o dostęp do edukacji seksualnej w Polsce, a w tym roku obchodzi 25-lecie kariery. Dlatego zaproszenie Anji Rubik do współpracy przy urodzinowym numerze wydawało nam się oczywiste. Na łamach marcowego numeru "Vogue Polska" dzieli się swoimi wyborami, inspiracjami i doświadczeniami, zapraszając do udziału osoby, które ceni, nie tylko z branży mody.