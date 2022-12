Anna Bardowska chwali się internautom OGROMNĄ garderobą w willi marzeń (ZDJĘCIA)

masakra 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem kto normalny idzie do takiego programu . Lepiej robić w życiu ciekawsze rzeczy niż stawiać sobie Grzesia i Anie za przykład . Nie chciałabym tego domu ani takiego życia w Patriarchacie . Ten Grzegorz taki typowy chłop z mazur ,obiad na czas i rodzenie dzieci ,najlepiej troje😂 no way! Ta garderoba to na otarcie łez a ładne ubrania to do stołu wigilijnego/ vloga lub na imieniny do teściowej . Nie rozumiem tego fenomenu . Fajnie mieć dom na wsi z dala od ludzi ale wole miejską anonimowość niż wiejskie wścibstwo..plus zaglądanie w kieszeń i poglądy religijne . Ten program jest jak Rządowa akcja ,,pod przykrywką '' bo młode kobiety uciekają do miast ,wymyślino by te z miast wysłać na wieś 😁 .