Anna Bogusiewicz-Grochowska poprowadzi debatę przedwyborczą w TVP. Lata temu brała udział w konkursach miss

Zbliżające się wybory parlamentarne to ostatnimi czasy jeden z najgorętszych tematów w rodzimych mediach. Przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę, 15 października, Polacy ruszą do lokali wyborczych. Przed oddaniem głosów obywatele będą mieli okazję zobaczyć, jak przedstawiciele poszczególnych ugrupowań politycznych mierzą się w specjalnej debacie przedwyborczej. Starcie kandydatów zostanie wyemitowane na antenie Telewizji Polskiej już w poniedziałkowy wieczór. W debacie zmierzą się m.in. premier Mateusz Morawiecki ( PiS ), Donald Tusk (KO), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Krzysztof Bosak ( Konfederacja ).

Kim jest Anna Bogusiewicz-Grochowska? Poprowadzi debatę przedwyborczą na TVP

Nowa gwiazda "Wiadomości". Anna Bogusiewicz-Grochowska startowała w konkursach miss

Okazuje się, że przed rozpoczęciem kariery w Telewizji Polskiej Anna Bogusiewicz-Grochowska próbowała swoich sił w konkursach piękności. Nowa gwiazda "Wiadomości" w 2008 roku wzięła udział w konkursie Miss Polski i wówczas zakwalifikowała się do finału. 21-letnia wówczas kandydatka nie zdobyła co prawda głównego wyróżnienia, przyznano jej jednak tytuł Miss Foto.

(...) Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów, ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Dlatego na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia. Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg. Przed wyjściem na scenę trzymałyśmy się za to za ręce, by dodać sobie otuchy - czytamy w poście dziennikarki z 2018.