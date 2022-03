Anna Czartoryska-Niemczycka miała baby shower w TAJEMNICY! Koleżanki kupiły jej "na prezent" obiady dla uchodźców

Czartoryska-Niemczycka poszła w ślady wielu innych sławnych koleżanek i zorganizowała baby shower, na który zaprosiła przyjaciółki. Co jednak dla celebrytek nietypowe, nie pochwaliła się imprezą od razu, ale dopiero teraz, gdy jedna z fanek zapytała ją o to w sesji Q&A na Instagramie. Dopiero wtedy Czartoryska-Niemczycka pokazała zdjęcia, z których wynika, że na imprezie pojawiła się między innymi Natalia Klimas i Olga Frycz. Anna pokazała też stół ze zdrowymi przekąskami oraz roślinne dekoracje. Jak pochwaliła się przyszła mama, uprzedziła swoich gości, by nie przynosili jej żadnych darów. Miała za to inną prośbę.