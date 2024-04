Anna Czartoryska świętuje 11. rocznicę ślubu z milionerem. Pokazała zdjęcia W SUKNI ŚLUBNEJ (FOTO)

Cenzura 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Małżeństwo wybrało się do ZOO. Przed klatką z gorylem żona mówi: - Popatrz tylko: tak właśnie powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna! Te bicepsy, taki dziki wzrok, ta postura... Nagle goryl wysuwa zza krat łapę, wciąga kobietę do klatki i zdziera z niej bieliznę. Kobieta wzywa męża na pomoc: - Ratuj mnie! - Powiedz mu to, co zwykle - że cię boli głowa.