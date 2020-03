Anna Gacek ZWOLNIONA z radiowej Trójki po 19 latach: "Usłyszałam, że nie ma dla mnie miejsca na antenie"

Fanka 51 min. temu zgłoś do moderacji 137 2 Odpowiedz

To jest normalny skandal! Pani Ania to kobieta z nizezwyklą kalsa I pasją, takich audycji jak ona robiła niestety nie ma nigdzie. Życzę jej wszystkiego co najlepsze i bardzo mi przykro, że nie dali jej się nawet pożegnać ze słuchaczami. To co się dzieje z tą niegdyś kultową stacją to jest tragedia I degradacja jakości w polskich rozgłośniach. Niestety komercyjne stacje to same reklamy i mielenie tych samych kawałków, więc jakość i klasa tam nie pasuje