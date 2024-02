Anna i Robert Lewandowscy ładują baterie w górskim kurorcie: nauka jazdy na nartach, romantyczna podróż kolejką linową (ZDJĘCIA)

Robert i Anna Lewandowscy są coraz rzadszymi gośćmi w swoim ojczystym kraju. Prawdopodobnie gdyby nie ich rodzinne domy i stęsknieni najbliżsi, całkowicie wykreśliliby przyloty do Polski ze swoich napiętych grafików. Za ich dalszą przyszłością na obczyźnie przemawia coraz więcej przesłanek.

Na co dzień życie wysportowanej pary wypełniają treningi i inne liczne zobowiązania zawodowe. Szczególnie "Lewy" przeżywa teraz intensywny okres, walcząc o jak najwyższy wynik FC Barcelony w rozgrywkach La Ligi . Nieudana passa napastnika zdaje się jednak nie mieć końca. Pomimo strzelonego w niedzielę gola dla swojej drużyny, eksperci futbolowi nie przestają wypominać mu zmarnowanej szansy na bramkę pod koniec pierwszej połowy spotkania z Granadą, która być może zapewniłaby Dumie Katalonii prowadzenie i ostateczną wygraną.

Lewandowscy udali się na zasłużony odpoczynek. Są tam po raz pierwszy

Małżonkowie jako pełnoprawni obywatele świata zwiedzili już wiele odległych zakątków świata. Co ciekawe, nigdy wcześniej nie odbyli wspólnej podróży do uchodzącej za narciarski raj Andory. To właśnie tam spędzają zimowe ferie w towarzystwie córek: 7-letniej Klary i młodszej o 3 lata Laury.