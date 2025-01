Anna i Robert Lewandowscy robią "outfit check" z Jessicą Mercedes i gwiazdami Tiktoka. Młodzieżowi?

Na miejscu pojawił się między innymi Bagi z ekipy Dre$$code, który na TikToku podzielił się nagraniem z katalońską ekipą. Wspólnie zaprezentowali swoje stylówki. Internauci zwrócili uwagę na to, jak bardzo zróżnicowaną grupę zebrali do filmu .

Ale żeście ekipę zmontowali; Tu to nawet Friz pozazdrości; Moja zazdrość dostała zazdrości!; Nie no tego w moim bingo 2025 nie było; Ciekawe kto, kogo prosił o nagranie TikToka; Tego się nie spodziewałam; Żyjecie moimi marzeniami; CO TO ZA UNIWERSUM?! (uwielbiam to uniwersum) - czytamy w komentarzach.