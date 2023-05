Anna i Robert Lewandowscy świętują 6. urodziny Klary: tęczowa sukienka, różowe balony i duży prezent (FOTO)

Kika 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Czym ci ludzie się szczycą żenada zbierają na szczytny cel a obnoszą się swoim bogactwem moje maleństwo zmarło bo nie mogłam uzbierać na operację😫😫😫😥😥😥 balony za jeden ich balon moje dzieciątko miało by procent do uratowania życia czym ci ludzie się szczycą lewandowski jest piłkarzem co to za osiągnięcie w życiu nikomu nic nie pomoże mój mąż zginął na kopalni nawet jego odszkodowanie było za małe i straciłam dziecko a pracował dla nas żebym AM było ciepło a z tego Lewandowskiego co my MAMY lata za lilkay za grube miliony😭😥😥