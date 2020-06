Rozradowani Anna i Robert Lewandowscy świętują 7. rocznicę ślubu: "Moja miłość, najlepszy przyjaciel, MĘŻUŚ" (FOTO)

Eva 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Jak ja wychodziłam za mąż to mnie pewna mężatka ostudziła :jeszcze będziesz miała go dość i to nie raz,i niestety miała rację.Stwierdzam to po 10 latach małżeństwa,jestem cały czas okłamywana i muszę z tą świadomością żyć.