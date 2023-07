Anna Izydorek była pierwszą żoną Rafała Brzoski. Tak wspominała rozwód z biznesmenem: "Jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń"

Zanim jednak Brzoska odnalazł miłość u boku dziennikarki, był wcześniej żonaty . Jego pierwszą żoną była Anna Izydorek . To właśnie z nią pod koniec lat dziewięćdziesiątych Rafał założył agencję reklamową, a później firmę kolporterską.

Rafał Brzoska był wcześniej żonaty z Anną Izydorek

Chciałam zawalczyć o swoje dalsze życie. Nie chciałam zatopić się w depresji. Podjęłam więc decyzję, że chcę ratować siebie. Gdy to zrobiłam, to szukałam narzędzi – wszystkiego, co mogłoby mi pomóc w tej ogromnie trudnej sytuacji. (...) Siłę dały mi przede wszystkim dzieci. Wiedziałam, że dla nich na pewno muszę żyć i nie załamać się całkowicie. (...) Jak już podjęłam decyzję, że chcę sobie pomóc, poszłam na terapię. Miałam ogromną chęć poznania prawdy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzały — podsumowała.