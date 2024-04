Anna Kalczyńska o karierze Dagmary Kaźmierskiej: "To jest PATOLOGIA. Panuje zmowa milczenia"

Luiza 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Gdyby ttv zdjął Dagmarę od razu po pojawieniu się informacji o jej przeszłości to teraz byłaby nikim. A tak dzięki królowym życia odcina kupony. Ludzie nie mają w sobie żadnego krytycyzmu bo gdyby przez chwilę pomyśleli o tym że to oni albo ktoś im bliski mógł być ofiarą to nie chcieli by tej pani oglądać nigdzie, a tym bardziej jej luksusu, bywania, popisów i pląsów. Pytanie do TVN na podstawie czego ta „gwiazda” została zaproszona do programu? Bo skoro był wyrok skazujący to do przestępstwa doszło i dla kryminalistów powinien być ostracyzm społeczny i resocjalizacja a nie promowanie w tv