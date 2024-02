Anna Komorowska nie pamiętała WIEKU swojej córki podczas wizyty u lekarza! Panie w rejestracji: "Co to za matka..."

Anna Komorowska o niezręcznej sytuacji u lekarza

Poszłam kiedyś z jedną z córek do ortodonty. Panie w rejestracji pytają, ile dziecko ma lat. A ja: "Proszę poczekać" i zaczynam liczyć. Panie patrzą na mnie ze zgrozą: "Co to za matka, która nie wie, ile dziecko ma lat?!". Więc mówię: "Bardzo przepraszam, ale ja znam datę urodzenia, tylko muszę to przeliczyć, bo mam pięcioro dzieci...". I w tym momencie zmieniłam się w wielką bohaterkę - zdradziła była prezydentowa.