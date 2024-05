Anna Kurek chwali się luksusowym życiem, wylegując się na łóżku z torebką za 28 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Tylko pozazdrościć? (FOTO)

Ggg 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kiedyś miałam jakoś bardziej pozytywne odczucia co do niej. Teraz już sama nie wiem. Wydaje się wyniosła, trochę jakby obrosła w piórka. Ciekawe czy teraz jak już wracają do Polski i Bartek podpisał kontrakt z polskim klubem, Ania zajmie się znowu graniem. Ma teraz ku temu dobrą okazję. No chyba, że bycie żona meza weszlo w krew i nie chce już wracać do pracy