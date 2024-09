Anna Lewandowska chwali się efektami sesji nad basenem. Fani zachwyceni jej figurą: "Widać ciężką pracę"

Anna Lewandowska słynie z ciężkiej pracy nad swoją sylwetką, nieustannie inspirując przy okazji swoich fanów do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jej figura, będąca efektem wielu godzin spędzonych na treningach i rygorystycznej diety, stała się symbolem dążenia do perfekcji.

Lewandowska efektami ciężkiej pracy chwali się na Instagramie. W jednym z ostatnich wywiadów zapewniła jednak, że to, co pokazuje w mediach społecznościowych, to tylko fragment jej prawdziwego życia, a dzięki przeprowadzce do Barcelony może normalnie funkcjonować i nie musi przejmować się m.in. tym, jak wygląda.