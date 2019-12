Anna Lewandowska chwali się odsłoniętym brzuszkiem: "Nowy rok, nowe życie" (FOTO)

zawiedziona 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Słuchajcie dziewczyny, czy wasze dzieci też wolą te komputerowe bajki? Kupiłam dzieciakom pod choinkę Małą Syrenkę i Aladyna klasyczne animacje Disneya, bo to najpiękniejsze bajki wg mnie, ale jak im włączyłam to one krzyczą "co to za starocie? weź to wyłącz" i rzuciły kapciem w telewizor. Było mi bardzo przykro bo myślałam, że będą zachwycone tak jak ja kiedyś... Czy naprawdę teraz się liczą tylko te komputerowe bajki? Moim zdaniem one nie mają tej duszy co tradycyjne animacje... Dzisiaj dzieciaki chcą tylko te Krainy Lodu, Minionki i Shreki, wg mnie przereklamowane bardzo.